Los ciudadanos de los países democráticos que logran con éxito reducir o erradicar estos males surgidos de la libertad sin responsabilidad; defienden la verdad, no la noticia falsa; defienden el libre juego de ideas y propuestas, no la consigna política sectaria, fanática o violenta; defienden su institucionalidad, no a los caudillos; y educan a sus familias con valores, como la tolerancia, el respeto a la individualidad del prójimo y a las convenciones sociales, simplemente no tiran basura en la calle, respetan la fila, los semáforos y a las autoridades, incluidos los maestros.