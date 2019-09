Lo anterior no es poca cosa, estimado lector. El Amazonas, pulmón del planeta, hábitat de miles de especies de animales, árboles y plantas, cuna de la mayor biodiversidad del mundo, hogar de culturas indígenas ancestrales, está siendo destruido por el fuego, reducido a simples cenizas. ¿Cómo ser indiferentes ante tal tragedia? ¿Por qué políticos, como el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, se preocupan más por la soberanía brasileña y su economía? No les interesa apagar el fuego porque al no haber bosque en la Amazonia, ya no tendrían obstáculo para impulsar la minería, el petróleo o las actividades agropecuarias. En la coyuntura ambiental actual, esta representa sin duda una mentalidad obtusa y retrógrada.