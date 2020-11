Pregunta Facebook que qué estoy pensando. Pienso que si quiero ser más eficaz, mejor le cuento a La Nación que ya no sé qué más hacer para que una buena empresa me dé un buen trabajo, y no verme en la penosa y frustrante tarea de tener que andar «pulseándola» en trabajitos temporales que remuneran solo para comprar el arroz, que desgastan todas las ilusiones de un buen futuro y van agresivamente borrando la seguridad en mis capacidades laborales.