No se sabe si el contagio causa enfermedad permanente en las personas o no, y aunque debiera ser prioritario, no se ha logrado dar con el origen exacto del virus; solamente existen especulaciones acerca de que proviene de murciélagos y es transmitido a las personas por una mutación natural de la biodiversidad, la cual es cada día más afectada por las actividades propias de los seres humanos.