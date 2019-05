Israel dejó la Franja de Gaza hace 14 años, no queda ni un solo soldado, ni ciudadano israelí. Lo que queda es la infraestructura agrícola cuyo propósito era restaurar la vida de los palestinos de esa zona. Hamás no lo permitió; mejorar la vida de los palestinos no es parte de la agenda política de la organización. Las superficies de hormigón de los invernaderos se convirtieron en áreas de lanzamiento de cohetes.