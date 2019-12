Los niños, aun en edades tempranas, desarrollan un instinto maternal o paternal. Recuerdo una niña que llegó con su hermano de poco más de un año. Aunque los niños son atendidos con esmero por las “tías” del Hogar (www.hogarsol.org), no había acto en el cual la menor no estuviera al tanto de su hermano. Corría a verlo al despertar, pedía que la dejaran darle los alimentos o llevarlo al baño. No era posible cambiarle pañales o llevarlo al médico sin que ella no estuviera presente.