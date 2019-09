Las mal llamadas “pérdidas” no son tales porque, simplemente, no se trata de dinero salido de las arcas. Las minusvalías son valoraciones en papel y ese papel no pierde valor real al vencimiento. La única forma de que el dinero se “perdiera” sería que las operadoras de pensiones tuvieran que vender sus portafolios en mal momento. Y ese definitivamente no es el caso.