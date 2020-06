Contiene instrucciones muy prácticas: la documentación que se presente a cualquiera de las empresas del Estado, así como a instituciones del Gobierno Central o municipales no puede ser pedida de nuevo por la misma entidad; la institución debe resolver el trámite dentro del plazo legal establecido, sin solicitar nuevos requisitos; vencido el plazo y sin resolución de por medio, los permisos, licencias o autorizaciones se tendrán por aprobados; la institución que requiera documentos de otro órgano estatal debe hacerlo por los medios a su alcance, no pedírselo al ciudadano; ninguna persona debe acudir a más de una institución para un mismo trámite; en caso de no existir coordinación institucional, el Poder Ejecutivo está facultado para intervenir y regular el trámite por medio de un decreto; se consideran faltas graves de la Administración Pública y del funcionario si no aceptan la presentación única de documentos o si exigen más requisitos de los establecidos.