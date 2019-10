¿En cuánto puede subir la recaudación del Gobierno? Depende de cuánto sea el comercio ilícito (contrabando, producción no reportada, producto alterado, etc.). Sin embargo, en ningún país se ha dado el caso de que la recaudación adicional no pague con creces (muchos múltiplos) el costo del programa tecnológico de marcación. Si no fuera así, no existirían programas de marcación para controlar la evasión de impuestos.