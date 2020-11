Cementerios del arte. Pero también va a darse el caso de que un hijo o una hija o un nieto o una nieta de ustedes vaya a vivir a un pueblo alejado de la meseta central o remoto de las costas, y se encuentre un cementerio de violines, de zapatillas de baile, de máscaras, de libros, de pinceles, y se tope a los muchachos y a las muchachas del lugar dando vueltas en las esquinas oscuras en torno al distribuidor o la distribuidora de drogas, porque ya no tienen cómo descubrir que la vida no es solo para buscarse el sustento (que también), sino que va más allá y no solo de pan vive la persona.