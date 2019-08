Para que esto ocurra, precisa exigir a los concesionarios de nuevas frecuencias ofrecer sus señales de manera gratuita a las empresas de cable o satélite (must offer), así como obligar a estas a incluirlas en sus parrillas de programación (must carry), de modo que no signifique un cargo adicional a sus clientes. Lo anterior requiere una decisión política, medidas administrativas y legales, así como una discusión profunda sobre el tipo de señales gratuitas. No obstante, garantizaría el acceso y difusión de contenidos de interés público.