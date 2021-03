He visto la falta de formación en aspectos tan básicos como al hacer una entrevista, el lenguaje no verbal, el contacto visual, la capacidad de escucha, la falta de empatía, por no decir de respeto al tratar a un paciente, poco tacto al no tomar en cuenta el nivel educativo o de comprensión y la utilización de un lenguaje técnico sin considerar si la persona comprendió lo que se le dijo.