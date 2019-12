Es posible imaginar los ecos de quienes sostienen que la universidad no debe ni tiene por qué responder a los intereses sectoriales. En eso, podríamos estar de acuerdo, como también con el hecho de que no es posible sostener con el dinero de todos discusiones bizantinas que no tienen asidero en la realidad, sino en las fantasías de quienes piensan en academias que no tienen ni los mismos problemas y, sobre todo, las mismas condiciones de financiamiento.