En la etapa de bebé. No se aprende a leer y escribir de un día para otro. El proceso se inicia cuando el niño es bebé. Los padres han de conversar, interactuar y leerles a sus hijos para estimular el desarrollo emocional y cognitivo. Si no reciben estímulo, ingresarán a preescolar a los cuatro años con grandes carencias. Sin embargo, algunos padres residentes en zonas en alto riesgo no saben ni leer ni escribir, y aquellos que sí leen, no practican porque ni les gusta ni tienen libros. Consecuentemente, vemos niños cuyo primer contacto con libros no se da hasta los cuatro años, al ingresar a preescolar. Una buena docente debe compensar estas desventajas.