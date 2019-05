Factores que mueven la producción. Durante años, el crecimiento del PIB ha estado basado, principalmente, en el uso extensivo de trabajo y capital, no tanto en la productividad, entendida como la eficiencia o habilidad de producir más con los mismos insumos. De ahí que, desde la década de los noventa, el potencial de crecimiento haya estado limitado a un valor cercano al 4 %. A consecuencia de ello, el país no ha conseguido salir de la trampa del ingreso per cápita mediano, según la clasificación del Banco Mundial.