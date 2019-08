Como es de muchos conocido, nuestra institucionalidad no pudo tener otro origen que el liberalismo filosófico —no confundir con el económico— y distingue claramente las ideas de las creencias. Está basado en el libre examen y este no es una ideología, sino el método racional requerido en todos los ámbitos del conocimiento. Hay que diferenciar conocimiento de información; esta nos bombardea constantemente, no requiere mayor interiorización ni sentido crítico. En cambio, el conocimiento es el resultado de la interiorización, la reflexión crítica de la información y el diálogo con otros. El conocimiento es necesariamente colectivo porque es tal en la medida que es compartido y verificado por muchos; aparte de ser resultado del aporte de muchos también.