El problema radica en que el IVA grava el consumo. Como todos estamos en cuarentena, el hecho generador también lo está. No hay consumo ni prestación de servicios, por ende, no hay impuesto que pagar. Además, no se prevé una mejora en el flujo de caja a menos que, vía reglamento, se suspendan las retenciones cuando la compra se efectúe con tarjeta.