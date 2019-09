Está bien, vivimos una crisis. No tapemos el sol con un dedo. Hagámonos escuchar donde debamos hacerlo y en el momento propicio, pero no olvidemos que existen muchas formas de expresarnos. Aunque vivamos en un país en el que imperen formas rutinarias de entretenimiento, no tengamos miedo de diversificar y encontrar nuevas maneras de trasladar la mente en otro lugar por un momento. Quizás terminemos encontrando una nueva vocación.