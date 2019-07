Tenemos defectos, pero no es el propósito de esta columna. El domingo 7 de julio fui testigo, en primera línea, de la hermandad costarricense. Me movió ayudar a Erick Marín, a quien no conozco, pero varios familiares de primer o segundo grado de consanguinidad han sufrido, en menor o mayor grado, cáncer. Como muchos saben, no es nada agradable.