El ciclista tiene que comportarse como un usuario formal de la carretera, no saltarse las normas de tránsito, preferiblemente circular en fila por la derecha de la calzada y no en pelotón, ocupando todo el carril. Tampoco debe ir conversando, aunque el viaje sea de placer, ni usar audífonos, porque no escuchará el ruido de la carretera, fundamental para prevenir accidentes.