Ya luego, con numerosos ejemplos, debemos llegar a dominar las reglas que permiten distinguir cuáles palabras son agudas, graves o esdrújulas. Si fuese así, nadie tendría excusa para no tildar palabras como cráter, indígena, etc.; o para tildar erróneamente: examen, oasis, etc. Lo mismo puede decirse para pronunciar correctamente en un texto palabras desconocidas como: enópota, mimesis, calcáneo, tenalgia, etc.