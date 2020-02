Método eficaz. La nueva estrategia rusa no solo es barata, sino que también ha resultado tremendamente eficaz. Una de las razones para ello radica en la particularidad de no involucrar al Estado de manera oficial. Dicho de otro modo: no es el Estado el actor principal, en la mayoría de los casos los perpetradores son entes privados: en Ucrania, no son soldados del Ejército ruso quienes actúan; son mercenarios. Gazprom es una empresa privada y los hackers lo son también, al igual que los que crean falsedades y las propagan.