Es potestad de la Asamblea hacer modificaciones parciales en la Constitución para frenar los abusos en el Poder Judicial, cuyos jerarcas han dicho que las nuevas leyes fiscales no los incluyen, por su autonomía del Poder Ejecutivo. Ellos se consideran una casta aparte del quehacer patrio, las calamidades económicas de todos los habitantes del país no los incluyen, aunque son nuestros impuestos los que pagan sus salarios y beneficios. Mientras no haya cambios en la Constitución, lo pueden hacer.