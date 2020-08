En ninguna parte del informe del 30 de junio se indicó que las mascarillas no cumplían por ser de “uso no médico”. Esto se dio después del reporte del hospital Enrique Baltodano Briceño, del 6 de julio del 2020, que alertó sobre la rotulación no medical, por lo cual se procedió por vía WebMaster a comunicar a todos los establecimientos de salud que no distribuyeran ese lote y se inició el proceso de logística inverso.