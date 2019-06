Certezas. ¿Es Huawei un vehículo para el espionaje digital en favor del PCCh? No hay (disponible y por ahora) acervo probatorio para sostenerlo. Cuando lo haya, no habrá acceso total para su escrutinio. Empero, sí tenemos certeza de que hay naciones que ubican la seguridad en el pináculo de sus prioridades, ciertamente a niveles incomprensibles para la audiencia, no solo por hacer eco de su ethos político, sino también porque conocen las consecuencias de dejar espacio para errar; otras no han colisionado con la severidad del término y se conforman con seguridad dentro de sus posibilidades. Otra certeza es que no solo Washington ha levantado la voz sobre las vulnerabilidades que presenta la oferta 5G de Huawei, así que Trump no podría montarse en el chivo expiatorio de las voces que le culpan de balcanizar las relaciones comerciales entre las dos naciones.