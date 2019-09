Resulta curioso que a las escuelas, instituciones públicas o privadas y a la prensa se le exija pedir permiso para publicar imágenes de menores de edad, pero no cuando se trata del ámbito familiar, lo cual nos lleva a tener que aceptar la dura realidad: los padres no siempre protegen a sus hijos. Intencionalmente o no, este tipo de exposiciones en las redes sociales puede dañarlos y con frecuencia se ignora o se toma a la ligera.