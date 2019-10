El femvertising, acrónimo formado por la unión del vocablo francés femme, que significa mujer, y advertising, publicidad en inglés, aspira a mostrar modelos reales, como usted, su vecina o yo, en situaciones de cómo es la vida realmente, por ejemplo, las mujeres no solo cocinan, lavan y limpian; las jugueterías no anuncien únicamente muñequitas y princesas para las niñas y juegos de lego y tucos para los niños; si un banco dice que tiene una línea de crédito para las mujeres, les ofrecerá beneficios acordes con sus necesidades, no solo la oportunidad de pintarles las uñas.