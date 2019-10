Al afiliarse a una cooperativa, la mayoría de los trabajadores no saben que se convertirán en prisioneros de los préstamos que les otorgarán con el dinero de ellos mismos. Les prestan con intereses de mercado; los excedentes que se reparten a los afiliados no constituyen ni la mitad de lo logrado en el mercado financiero y, para colmo de males, no les está permitido retirarse cuando quieran ni abonar sus ahorros capitalizados a los saldos de los préstamos.