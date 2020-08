Debo confesar que soy afortunada porque no tengo una deuda por mis estudios y por contar con un trabajo estable, aunque no sea desempeñándome en el área jurídica. Pero soy consciente de que mientras yo puedo gozar de cierta tranquilidad en el limbo, para muchos otros la situación no es así, y es preciso actuar, para que seamos liberados.