El reciente informe de Servicios Técnicos sobre el asunto no solo es débil sino peligroso porque confunde la elección y reelección con un proceso de no reelección, como es el caso que debemos ver el próximo lunes en el plenario. La diferencia es relevante porque desde las actas de la Constituyente de 1949 se establece la permanencia automática del magistrado en el cargo, salvo el voto en contra de 38 diputados. Ese es el motivo por el cual, si la Asamblea no manifiesta esa voluntad, el magistrado continuaría, lo que sería imposible si se tratara de una reelección en un puesto sujeto a plazo.