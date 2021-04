El zigzagueo que algunos señalan acerca de las medidas impuestas no es más que un ajustarse a los vaivenes de la conducta del enemigo, cuya peligrosidad se ha convertido en pandemia. Tal y como lo han señalado las voces autorizadas en la materia, es un virus nuevo, cuya conducta no era conocida y que incluso a la fecha presenta dudas e interrogantes en quienes, aun teniendo conocimiento especializado, no logran desentrañar.