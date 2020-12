Veamos algunos de los elementos que hacen compleja la labor del vigía en la actualidad. El barco no tiene un rumbo (no está claro ¿hacia dónde vamos?), aparecen muchos vigías y todos viendo cosas diferentes y dando alertas distintas (todo mundo quiere que su visión sea la que prevalece), el barco no tiene vigía (ninguna instancia o persona genera alertas confiables), las fuentes de información que usan los vigías son deficientes (carencia de estudios y sistemas de información y vigilancia), el barco no tiene capitán o capitana (nadie toma decisiones pese a las alertas del vigía), el capitán o capitana del barco hace caso omiso a las alertas del vigía, entre otras.