No hay seguridad. El problema no fue que yo puse mi bulto en un lugar visible o que yo no haya puesto la denuncia. El problema es que no pueda manejar a la universidad tranquila, con mis cosas al lado, porque nuestro país es tan inseguro que cada treinta minutos una persona es asaltada. El problema es que poner una denuncia no les da seguridad a las víctimas porque, en la mayoría de los casos, los atacantes no son sentenciados y vuelven a las calles a hacer exactamente lo mismo.