Realista. El optimismo no constituye una vacuna que inmuniza al individuo. Por eso, la crisis podría convertirse en una liposucción para reducir el abdomen a gobernantes y gobernados. Si no hay producción, tampoco habrá fuentes de empleo y, sin ellas, el Estado no tendrá a quién cobrarle impuestos. En un Estado fallido, no hay recursos para pagar la planilla del aparato burocrático ni para construir puentes, carreteras, escuelas y hospitales. Este está poblado por analfabetos, enfermos e indigentes. De allí surgen, precisamente, las caravanas de migrantes.