Dicho sumariamente: no hay vastedad, no hay complejidad, no hay procesos, no hay campos de fuerza, no hay caos, no hay ciclos, no hay variables, no hay tendencias. Lo que hay es un sujeto predestinado, él mismo, con su discurso reducido a tres factores: víctimas, victimarios y un salvador, que se ofrece, nada menos, como un dios terreno.