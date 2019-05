Y tres, lo más importante, que el modelo de soldado ciego, mudo, postrado al castrismo (inspirado en la escena de Vladimir Padrino arrodillado ante Fidel Castro), separado de la realidad, cubanófilo, indiferente al sufrimiento de las familias venezolanas, corrupto, conformista y ciegamente adicto al régimen, no se propagó. No solo no se propagó, sino que generó justo su oponente: un soldado harto del régimen, consciente de su responsabilidad con la sociedad venezolana, apegado a la Constitución vigente, que, más temprano que tarde, actuará para acabar con el régimen usurpador para dar inicio a la reconstrucción de una Venezuela democrática.