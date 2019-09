Debimos tener mucho celo de escoger lo más representativo para que el edificio del Parlamento fuera único. No está bien descalificar a quienes recordamos, con cierto grado de arrogancia, que no debe confundirse con un centro comercial, ¡claro que no!, pero mucho menos con un ultra moderno edificio penitenciario de máxima seguridad, precisamente porque sus requerimientos son específicos.