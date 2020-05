Con sabiduría, me contestó: “Muchacho, no se preocupe, del cien por ciento de los microbios, el noventa y nueve por ciento son beneficiosos, y solo el uno por ciento son dañinos o patógenos para los seres humanos, pero, no lo dude, en el año 2000 y en los próximos siglos, siempre tendremos epidemias causadas por los microbios malos”.