Cómo resolver el acertijo. Entre los economistas, no existe una posición unánime frente a la validez de una relación inversa entre inflación y desempleo y, usualmente, eso no se toma en cuenta en las reglas de política monetaria. No obstante, algunos bancos centrales, como el Sistema de la Reserva Federal de los Estados Unidos, además de velar por la estabilidad de precios, también siguen muy de cerca el comportamiento del empleo y el crecimiento económico a la hora de determinar la tasa de interés de política monetaria.