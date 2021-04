Y ese «Servicio Civil» se posicionó en la mente del país como un régimen particular que ha estado por años bajo el dominio de la Presidencia de la República, del Gobierno de la República, y aunque hoy muchas instituciones quisieran salirse de ese dominio para hacer casa aparte y mejorar su sistema de gestión de recursos humanos, no lo han logrado; pero lo que sí ha sucedido es que desde ese año la mayoría de instituciones que han nacido a la vida pública han logrado no ser incluidas dentro de ese régimen.