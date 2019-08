El país invierte menos del 0,5 % del PIB en I+D, y el dinero llega básicamente a las universidades públicas o es invertido por multinacionales. La media de la OCDE es del 2,4 %. Invertimos casi nada en primaria y secundaria, y mucho menos en las poblaciones costeras y rurales. Ser 55 en el mundo en innovación no es motivo de festejo. Por ello, fomentar el acceso a la educación tecnológica es fundamental, pues evita la división entre quienes tienen y quienes no; entre quienes saben y quienes no.