En un reciente estudio del Fondo Monetario Internacional (The Return of the Policy That Shall Not Be Named: Principles of Industrial Policy), los autores, Reda Cherif y Fuad Hasanov, analizan el milagro asiático —Taiwán, Hong Kong, Singapur y Corea del Sur—, utilizando nuevas estadísticas y técnicas, de lo cual emergen lecciones para países en la trampa del ingreso medio, como Costa Rica.