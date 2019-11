Engendro de la desaprobación. Es lobísimo el hombre cuando no hay promoción, cuando se cortan las esperanzas, cuando alguien espera de otro una palabra de aliento y recibe burla y desaprobación. Cuando no hay reconocimiento, cuando no se valoran los esfuerzos, cuando no se promueve a la persona, cuando no se festejan sus luchas y ardores, aunque tenga que aprender en medio de no pocos fracasos, cuando de los suyos recibe lo que de ningún semejante debería recibir, cuando no hay aproximación cordial y la persona se disocia del otro, “cuando los demás son una estadística, cuando hay una estetización del dolor” (Jacques Sagot en “La banalización y el juicio sobre el dolor”, La Nación 23/2/2019).