No se puede entender a un psicópata sin contexto y sin historia. No surgen de la nada. La película da muy buenas razones de cómo una persona víctima de un terriblemente abuso desde su infancia llega desequilibrada y frágil a su adultez, lo cual la convierte en presa fácil de una sociedad deshumanizada, violenta, desigual, jerarquizada e insolidaria. No es casualidad que la película salga en la era de Trump. Al contrario, casi es una respuesta a la visión y práctica del maniático presidente.