Han debido pasar 61 años para que el Congreso al fin deje atrás una infraestructura que no da más. A lo largo de todo este tiempo, se han alquilado y adquirido edificaciones no concebidas con la idea de funcionar como oficinas. Es así como se han utilizado apartamentos, colegios, universidades, casas, fortines, etc., menos el concepto de lo que debe ser un Parlamento. Pesan sobre los edificios legislativos incesantes órdenes sanitarias, estudios de vulnerabilidad y diseños inapropiados.