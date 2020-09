Preocupación por el distanciamiento. Me preocupa profundamente, sin embargo, que el distanciamiento social por efecto del SARS-CoV-2 —y de otros virus que vendrán en el futuro— se traduzca en un distanciarse del paciente, en alejarse de su realidad, en “valorarlo” a la distancia sin saber cómo se siente realmente, dónde está el dolor, por qué razón no quiere comer, etc.