Cuando la persona tiene menos de un año de vida, la madre es la figura afectiva central. Esa es la razón por la cual fomentar y apoyar condiciones para la lactancia materna no solo es lo ideal en cuanto a nutrición, sino también la mejor manera de construir el primer vínculo básico afectivo del ser humano. No obstante, eso no significa que el niño o la niña vaya a desarrollar problemas emocionales graves si por alguna razón justificada no se le amamanta. Tiene más peso la existencia en un ambiente afectivo, porque es básico para una buena salud mental.