El dinero. En este punto les pido que no me malinterpreten, no se trata de regodearse ni en la escasez ni en la privación. Tampoco se trata de castigarse con el látigo de la culpa por ser objeto de un mejor azar y saborear de él, sino de rebelarse contra la tiranía del narcicismo, despojarse de los envoltorios y de los selfis, negarse a la tentación de sostener las banderas de lo que los «expertos de la abundancia» llaman riqueza, que siendo fieles a la manía de no nombrar las cosas como son y de deformar el lenguaje y la comunicación para propósitos personales, engañan deliberadamente al no llamarle dinero.