La OMC se ha quedado con solo tres jueces de última instancia y el término de dos de ellos expira este año. Si no se reemplazan, no tendrá la capacidad de ver casos y hacer cumplir sus reglas. El golpe al sistema liberal de comercio internacional sería enorme. Trump está explotando la disputa con China para armar el falso relato de que la OMC no sirve.