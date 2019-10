Las pruebas PISA y el Estado de la Educación señalan que ya no estamos en esa posición e identifican un conjunto de debilidades relevantes en nuestro sistema, con el cual conseguimos la alfabetización de los estudiantes, pero no educarlos, según los informes 7 y 15 del Estado de la Nación. Este desafío se suma a una nueva realidad: no logramos mantenerlos en las aulas.